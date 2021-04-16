واشنطن: هجمات الحوثى تعمق معاناة اليمنيين

إيمان حنا

أدانت الولايات المتحدة بشدة العمليات الحوثية، التى تطيل أمد الصراع فى اليمن. وشددت وزارة الخارجية فى بيان اليوم الجمعة، على نبذ تلك التصرفات الحوثية، التى تؤدى إلى استمرار الأزمة اليمنية التى تدخل الآن عامها السابع، بينما يعمل المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفثس جنبًا إلى جنب لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.وفق وكالة سبأ.

وأشارت الخارجية، إلى أن تصرفات الحوثيين تطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع، حيث دعت جميع الأطراف اليمنية إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، والدخول فى مفاوضات تؤدى إلى اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

واستنكرت محاولات الحوثيين استهداف السعودية، والمرافق المدنية، لاسيما الهجوم الأخير الذي طال أمس منطقة جازان.

كان المبعوث الأممى استنكر بدوره أمس، خلال في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الهجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية التي تحاول عبرها ميليشيات الحوثي استهداف المملكة، داعياً إلى وقفها فوراً، كما تحدث عن الجهود الدولية التي تبذل من أجل حل الأزمة.

فيما دعا المبعوث الأمريكي الأطراف اليمنية إلى العمل للوصول إلى حل تفاوضي، مستنكرا في الوقت عينه وقف الهجوم العنيف الذي تشنه الميليشيات الحوثية على محافظة مأرب.