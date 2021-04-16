وحثت ميركل - خلال خطاب أمام المشرعين اليوم الجمعة - على الموافقة على سلطات جديدة من شأنها السماح للمستشارة فرض حالات إغلاق وحظر تجول في المناطق التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة، وأعربت ميركل عن إصرارها على أن غالبية الألمان يحبذون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تتعلق بالأمر.



ودعت ميركل إلى إقرار مشروع قانون (مكابح الطوارئ) الذي يتضمن فرض إجراءات موحدة على مستوى ألمانيا لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا.. وقالت: "إن الوضع خطير للغاية ولا مجال للالتفاف حوله.. علينا إبطاء الموجة الثالثة من الجائحة ووقف الزيادة السريعة في الإصابات".



وشددت على ضرورة الربط والتضافر بين نقاط القوة في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشكل أفضل من ذي قبل للوصول إلى هذا الهدف.. محذرة من إثقال كاهل النظام الصحي، وقالت: "يجب أن ندعم الأطباء وأطقم التمريض لأنهم وحدهم لا يستطيعون الفوز في المعركة ضد الفيروس في هذه الموجة الثالثة، حتى مع أفضل التقنيات الطبية".



وأكدت ميركل ضرورة فرض حظر التجوال وتشديد القيود على الاختلاط، مؤكدة أن مزايا هذه الإجراءات تفوق عيوبها.