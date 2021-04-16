ميركل بعد تلقيها لقاح "استرازينيكا": التطعيم هو المفتاح للتغلب على كورونا

إيهاب محمد

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تلقيها لقاح "استرازينيكا" ضد فيروس كورونا المتسجد، ونشرت عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" صورة من كارت المتابعة الخاصة بتلقى جرعتى لقاح كورونا.



انجيلا ميركل

وعلقت ميركل عبر حسابها على إنستجرام، "أنا سعيدة لأننى تلقيت أول تطعيم مع AstraZeneca اليوم، أود أن أشكر كل من شارك في حملة التطعيم - وكل من تم تطعيمه"، وأضافت المستشارة الألمانية، فى تعليقها بعد تلقى لقاح كورونا، "التطعيم هو المفتاح للتغلب على الوباء".

وكان المتحدث باسم حكومة ميركل، شتيفان زايبرت، قد أعلن يوم الإثنين الماضى، أن المستشارة تريد أن تتلقى اللقاح "قريباً"، لكنه رفض تأكيد موعد التطعيم يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه لن يتم الإبلاغ عن الأمر إلا بعد أن تتلقى المستشارة اللقاح.

وميركل مؤهلة لتلقى لقاح أسترازينيكا، إذ يزيد عمرها عن 60 عاماً، بحسب ما حددته السلطات الألمانية للأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح البريطانى.