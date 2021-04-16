مصر للطيران تسير غدا 57 رحلة جوية تنقل على متنها 5133 راكبا

تسير مصرللطيران غدا، السبت، 57 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول،جنيف، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين،عمان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، الخرطوم، برلين، أبوظبي، موسكو، و11رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5133 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق التعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.