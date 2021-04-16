ما هى الشرطة العسكرية الأمريكية؟ وما الدور الذى تقوم به؟

كتبت ريم عبد الحميد

تعتبر الشرطة العسكرية الأمريكية هى فرع قوات إنفاذ القانون الذى يرتدى الزى العسكرى للجيش. وتتولى هذه القوات مسئوليات فى مناطق قتالية إلى جانب واجباتها فى الحفاظ على القانون. وتشمل هذه المسئوليات تسيير الدوريات سيرا وبالمركبات، وعمليات الاستجابة واستطلاع الطريق ومراقبة الأضرار وعمليات التطويق والبحث ومرافقة القوافل والأفراد من الناحية العملياتية.

ومنذ بداية الحرب الأمريكية على الإرهاب، أصبح للشرطة العسكرية رصيدا قيما للعمليات القتالية. ويعتبر هذا الفرع من أحدث الأفرع فى الجيش الأمريكى وتأسس رسميا فى 26 سبتمبر 1941، على الرغم من أن لديه تاريخ غير منتظم يعود إلى ومنذ عام 1776.

ومنذ عام 1991، شاركت الشرطة العسكرية فى التدخلات الأمريكية فى الصومال وهايتى والبوسنة، وحافظت الشرطة العسكرية على النظام فى منطقة كوسوفو وأيضا فى أفغانستان. وخلال الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 تم استخدام الشرطة العسكرية على نطاق واسع للسيطرة على المحتجزين الكثيرين الذين كانوا تحت سيطرة قوات التحالف وأيضا فى شن المداهمات.

وداخل الولايات المتحدة، تقدم الشرطة العسكرية أعمال الإغاثة من الكوارث والأمن الداخلى إلى جانب الحفاظ على الانضباط والأمن مع الجيش.

وفى الجيش الأمريكى، يتم وضع رقعة بسيطة تحمل حرفى MP، اختصار الشرطة العسكرية على الذراع اليسرى الجندى الذى يرتدى الزى القتالى للجيش. واعتادت الشرطة العسكرية الأمريكية تمييزها بدرع للذراع يتم ارتدائه فى الذراع اليسرى أثناء أداء الواجب فى النسخ السابقة من الزى العسكرى.

ويحمل أفراد الشرطة العسكرية أسلحة مثل بيريتا 9 ملم، وقاذفة الجريناد M320K وبنادق آلية. كما تستخدم الشرطة العسكرية أيضا كلاب الكشف عن المتفجرات الدورية وكلاب البحث المتخصصة.