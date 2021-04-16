ضبط 2680 عبوة مواد غذائية وسلع منتهية الصلاحية ومجهولة فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 55 قضايا تموينية.

وتم ضبط مدير مسئول ثلاجة حفظ مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون فواتير، وقيامه بوضع ملصقات علي المنتجات لإيهام جمهور المستهلكين بوجود عروض خاصة علي سلع منتهية الصلاحية بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط 2680 " عبوة فراخ وبانيه وسجق وكفته وبرجر وكبده وقوانص وجركن صوص " ، و300 كارت لاصق ،و4 علبة مزيل لإزالة تواريخ الإنتاج المنتهية ، و2 مسدس لاصق بكل مسدس شريط لاصق، وبكرة لصق مدون عليهم جميعاً " عرض خاص " بإجمالي وزن 2 طن و 450 كيلو جرام.

كما تم ضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 4 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 3 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 6 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق، و" 3 " قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء، و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.