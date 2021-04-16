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حصاد الوزارات.. إصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية

الجمعة، 16 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. إصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
إعداد اسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 

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