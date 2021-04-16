حصاد الوزارات.. إصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
استثناء محال السوبر ماركت والمخابز من المواعيد الصيفية لغلق المحلات
وزيرة الصحة توجه بإصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية
وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: القرآن الكريم معجزة متجددة إلى يوم القيامة
إجراء عملية استبدال "البلازما" لطفل عمره 7 سنوات بالتأمين الصحى الشامل تحمل من تكاليفها 300 جنيه
وزارة التعليم العالى تطلق تطبيقا لميكنة العمل بإدارة الشئون القانونية
"التأمينات" تواصل صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد
وزير الأوقاف: توزيع وجبات الإفطار على منازل المستحقين أكرم من موائد الرحمن
البيئة تسيطر على انبعاثات مداخن محطتى كهرباء جنوب حلوان والغردقة بمنظومة الرصد الإلكترونى
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