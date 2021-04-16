حصاد الوزارات.. إصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية

إعداد اسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

استثناء محال السوبر ماركت والمخابز من المواعيد الصيفية لغلق المحلات

وزيرة الصحة توجه بإصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية