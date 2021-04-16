اليوم السابع
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جلسة عرفية تنهى الخلاف بين عائلتين فى المحلة بالغربية.. صور

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:00 م
جلسة عرفية تنهى الخلاف بين عائلتين فى المحلة بالغربية.. صور جلسة عرفية تنهي الخلاف بين عائلتين
الغربية محمد طارق

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عقدت جلسة صلح عرفية بمركز المحلة الكبري في محافظة الغربية بين عائلات "وهدان والطباخ" بقرى شبراملكان والهياتم وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزغ جميع الخلافات، واتفق جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه.
 
كما تم الاتفاق على مبلغ 100ألف جنية شرطا جزائيا يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك ، وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.
 
وكانت اشتباكات اندلعت جراء مشاجرة وقعت بين أحد أطراف العائلتين مما أدى إلي أصابات وتحرير محاضر بقسم الشرطة  ، وحضر جلسة الصلح عددٌ من شيوخ المجالس العرفية بمحافظة الغربية وهم العمد " راغب الشرقاوى ورفعت قطب وأحمد رشاد ومصطفي البرلسي وعطيه حبيب والسيد البرلسي".
 
انهاء الخلاف بين العائلتين
انهاء الخلاف بين العائلتين

جلسة صلح عرفية بمركز المحلة الكبري
جلسة صلح عرفية بمركز المحلة الكبري
 

 


جلسة عرفية

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جلسة صلح

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