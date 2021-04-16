جلسة عرفية تنهى الخلاف بين عائلتين فى المحلة بالغربية.. صور

كما تم الاتفاق على مبلغ 100ألف جنية شرطا جزائيا يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك ، وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.

وكانت اشتباكات اندلعت جراء مشاجرة وقعت بين أحد أطراف العائلتين مما أدى إلي أصابات وتحرير محاضر بقسم الشرطة ، وحضر جلسة الصلح عددٌ من شيوخ المجالس العرفية بمحافظة الغربية وهم العمد " راغب الشرقاوى ورفعت قطب وأحمد رشاد ومصطفي البرلسي وعطيه حبيب والسيد البرلسي".