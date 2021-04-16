تعرف على أسعار سلع ومنتجات " أهلا رمضان " في 5 نقاطف بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت بمحافظة سوهاج، معارض أهلا رمضان، وذلك بكافة المراكز على مستوى المحافظة، بتخفيضات تصل إلى 25% تقريبا على كافة المنتجات والسلع الغذائية .

وافتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عددا من المعارض بمشاركة مبادرة كلنا واحد والغرفة التجارية والمحال الكبرى والشركة المصرية لتجارة الجملة، صرح بذلك محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أسعار المنتجات والمواد الغذائية الموجودة داخل معارض أهلا رمضان بمحافظة سوهاج ، والتي تشمل لحوم وخضروات ومنتجات معلبة وزيوت وغيرها نعرف عليها.

1 - لحوم بلدى بسعر يتراوح بين 90 و 100 جنيه ، ولحوم برازيلى تتراوح أسعارها بين 63 و 70 جنيها.

2 - لحوم مفرومة يتراوح سعرها بين 62 و 65 جنيها، وكبده شرائح يتراوح سعرها من 41 إلي 43، والسجق يتراوح سعره من 48 إلي 51 جنيها.

3 - العدس يتراوح سعره من 17 إلي 19 ، ولوبيا يتراوح سعرها من 22 إلي 25 ، وفول بلدي يتراوح سعره من 14 إلي 16 ، والأرز يتراوح سعره من 7 إلى 8 ، والسكر يتراوح سعره من 7.5 إلى 8.5 جنيها..

4 - الصلصة (280 جراما) يتراوح سعرها من 4 إلى 5 جنيهات ، والمكرونة من 3 إلى 4 جنيهات، وجوز الهند من 78 إلي 82 جنيها، دوم بلدي مجروش من 39 إلي 41 ، قمر الدين السوري من 22 إلي 25، وقمر الدين المصري يتراوح سعره من 12 إلي 15 جنيها.

5 - البلح الأسواني يتراوح سعره من 10 إلي 20 جنيها، الزبيب من 40 إلي 50، التوت البري من 42 إلي 48 ، والتين السوري من 23 إلي 25 ، التمر الهندي بين 19 و 21 جنيها.

وأضاف وكيل وزارة التموين في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية "مباحث التموين ومديرية الشئون الصحية والطب البيطرى للمرور على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية، والمجمدات، ومراكز تعبئة السلع الغذائية والمحلات، والمطاعم والشركات، ووحدات الإنتاج للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها ومصادرها.