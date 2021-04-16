تشييع جثامين 5 من عائلة واحدة بقنا ضحايا حادث أتوبيس أسيوط.. فيديو

قنا صابر سعيد

شيع الآلاف من أهالى المعنى بقنا، منذ قليل، جثامين 5 ضحايا من عائلة واحدة من أبناء القدية لقوا مصرعهم فى حادث تفحم أتوبيس أسيوط الذى أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين.

وكان قد أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط عن ارتفاع عدد الوفيات بحادث التصادم بين أتوبيس والسيارة النقل على الطريق الصحراوى الشرقى عند الكيلو 103، بمدخل محافظة أسيوط إلى 20 حالة وفاه و3 مصابين حتى الآن، وكان الأتوبيس قادم من القاهرة فى اتجاه الجنوب ويستقله 22 راكبًا بالإضافة إلى سائق الأتوبيس.

وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعلة بالأتوبيس، وإخماده وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الإيمان العام، وتم تحويلهم نظرًا لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الاحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.