اليوم السابع
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بدء الموجة الحارة بالإسكندرية وتسالى الصيام بالصيد و"فسحة ستنالى".. فيديو وصور

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:20 م
بدء الموجة الحارة بالإسكندرية وتسالى الصيام بالصيد و"فسحة ستنالى".. فيديو وصور كوبرى ستانلى بالإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث بدأت الموجة الحارة بعروس البحر، والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم وتصل ذروتها يومى الأحد والاثنين .
 
 
وأجرى "اليوم السابع"، جولة على كوبرى ستنالى السياحى الشهير بالإسكندرية حيث خرج بعض المواطنين للتنزه على الكوبرى والاستمتاع بنسيم الصيف الذى يعيد الى الإسكندرية تألقها كمدينة ساحلية سياحية، كما خرج البعض الآخر لممارسة هواية الصيد وتسالى الصيام فى شهر رمضان الكريم.
 
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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
 
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وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
 
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وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
 
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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.
 
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حالة الطقس

طقس الاسكندرية

الموجة الحارة

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