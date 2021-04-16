اليوم السابع
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باحث بشئون الجماعات الإسلامية لـ المواجهة: جهد فنى كبير لتوثيق جرائمهم

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:58 ص
باحث بشئون الجماعات الإسلامية لـ المواجهة: جهد فنى كبير لتوثيق جرائمهم برنامج صالة التحرير
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن هناك جهدًا مبذولًا من جانب الفن خلال العام الماضي والحالي لتوثيق ما كان يجري خلال الفترة الماضية، فهناك الكثير ممن ضحى بروحه من أجل الحفاظ على الأمن والأمان، وتقوم الدراما بتوثيق تلك البطولات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البطل المقدم الشهيد محمد مبروك كان في الإدارة العامة للأمن الوطني، وكان واحدًا من الذين تولوا ملف التطرف الديني، وكان يحفظ خارطة جماعة الإخوان، لذلك أرادوا التخلص منه.

وكشف عن أن جماعة الإخوان قامت مع بيت المقدس بالتخطيط لاغتيال البطل المقدم الشهيد محمد مبروك، وجرى استشهاده أمام منزله، وساعد تلك الجماعات في اغتياله أحد العاملين في الإدارة العامة للمرور.

برنامج صالة التحرير

الجماعات الاسلامية

الامن الوطنى

المقدم الشهيد محمد مبروك

الدراما المصرية

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