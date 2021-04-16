المتهم بدهس موظف الوحدة المحلية بأوسيم: حاول منعى من الهرب بسيارة مخلفات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق سيارة نقل متهم بالتسبب في مصرع موظف بالوحدة المحلية في أوسيم، عقب القبض عليه، أنه لم يقصد دهس المجني عليه أو قتله، حيث فوجئ به أمامه خلال محاولته الهرب بسيارته، قبل ضبطه لاتهامه بإلقاء مخلفات بطريق البراجيل، فاصطدم به خلال هروبه خشية تحرير مخالفة ضده، والتحفظ على السيارة، ما أسفر عن مصرع الموظف.

أضاف المتهم أنه كان يقود سيارته النقل المحملة بمخلفات البناء، للتخلص منها بطريق البراجيل، وفوجئ بحملة لضبط قائدي السيارات المتورطين في إلقاء القمامة ومخلفات البناء بجانب الطريق، ليقرر الهرب حينها، إلا أن الضحية الذي كان يقود دراجة بخارية حاول منعه من الهرب، فاصطدم به.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد الحملة الأمنية، الذين أكدوا اصطدام المتهم بالضحية، خلال هروبه بالسيارة، كما تم التحفظ على سيارة المتهم، والاستعلام من الإدارة العامة للمرور عن مالكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مصرع موظف بالوحدة المحلية، نتيجة اصطدام سيارة نقل به بطريق البراجيل، بإجراء التحريات، تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن المجني عليه خلال مشاركته في حملة لضبط قائدي السيارات النقل المحملة بالمخلفات، التى تتخلص منها بطريق البراجيل، وخلال محاولة ضبط قائد سيارة محملة بالمخلفات، حاول السائق الهرب بسيارته، فاصطدم بموظف حاول مطاردته بدراجته البخارية، مما أسفر عن مصرع الموظف.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.