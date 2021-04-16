المتهمان بقتل ربة منزل فى حدائق الأهرام يجريان معاينة تصويرية للجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى المتهمان بقتل ربة منزل داخل مسكنها في حدائق الأهرام بالجيزة، معاينة تصويرية للكشف عن كيفية ارتكابهما الجريمة، وقتلهما الضحية بدافع السرقة، وأقرا بأن أحدهما يعمل خفيرا لدى المجني عليها، واستعان بصديقه المتهم الثاني، وحاولا سرقة مسكنها، إلا أنها حاولت مقاومتهما، ما دفعهما لإنهاء حياتها خنقا.

وأجرى خبراء الأدلة لجنائية معاينة لمسرح الجريمة، لجمع الأدلة، وإعداد تقرير عن كيفية وقوع الحادث، وطريقة تسلل المتهمان لمسكن الضحية وقتلها لسرقتها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استغلا إقامة الضحية بمفردها، وقررا سرقتها، وتسللا لفيلتها، وخلال تنفيذ السرقة، شعرت الضحية بهما، فأنهيا حياتها واستوليا على مبلغ مالي وفرا هاربين.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بحدائق الأهرام، بإجراء التحريات تبين أن خفير وعاطل وراء ارتكاب الجريمة، لسرقة الضحية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.