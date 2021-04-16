اليوم السابع
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القبض على صاحب مجزر بحوزته 2 طن دواجن فاسدة فى القاهرة

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:00 م
القبض على صاحب مجزر بحوزته 2 طن دواجن فاسدة فى القاهرة دواجن فاسدة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على صاحب مجزر بحوزته 2 طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.

 

ونجحت حملة تموينية فى ضبط 2 طن "دواجن – مقطعات دواجن – دوبريهات دواجن" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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