القبض على صاحب مجزر بحوزته 2 طن دواجن فاسدة فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على صاحب مجزر بحوزته 2 طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط 2 طن "دواجن – مقطعات دواجن – دوبريهات دواجن" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.