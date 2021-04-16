وذكرت وزارة التجارة الصينية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن بكين أودعت خطاب التصديق على الاتفاق لدى الأمانة العامة لرابطة آسيان أمس، ما يمثل استكمال الصين رسميا لعملية التصديق.



وتخطط الدول أعضاء الاتفاق للتصديق عليه قبل نهاية هذا العام ودفعه ليصبح ساري المفعول في 1 يناير 2022، حيث يحتاج الاتفاق إلى تصديق ما لا يقل عن ست دول أعضاء في آسيان وثلاث دول أعضاء من خارج آسيان، ليصبح سارى المفعول.



وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، ويعيش 2.27 مليار شخص في الدول الأعضاء الخمسة عشر، ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون دولار، كما يبلغ إجمالي الصادرات 5.2 تريليون دولار.