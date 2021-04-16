الشباب والرياضة: مليار وأربعمائة وخمسون مليون جنيه عوائد مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

كتبت ياسمين يحيى

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم اطلاقه في اغسطس 2018 ، بلغت مليار واربعمائة وخمسون مليون جنيه .

وقد بلغت القيمة الانشائية مجمعة لهذه المشاريع 889 مليون جنيه تقريباً وبلغت قيمة حق الانتفاع مبلغ 561 مليون جنيه تقريباً حيث تأتي لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لاقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص .

وشملت المشروعات المطروحة (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وملاهي للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة الى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة .

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة اي أعباء مالية كما انها تمثل احد العناصر الاساسية لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب .

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تحصل علي 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم اعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة .

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز ، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والاسر إلى مراكز الشباب .