البحر يجمع الأسر بالسويس على الإفطار فى شهر رمضان.. فيديو

السويس- سيد نون

رصدت كاميرا "اليوم السابع" تجمع الأسر بمحافظة السويس في شهر رمضان للإفطار بشاطئ خليج السويس بالكورنيش.

وتسبب التطوير الجديد بكورنيش السويس في تجمع للأسر، التي تم توفير أماكن لها للجلوس والاستماع بمياه خليج السويس.

وقال محمد أبوعمار، من أبناء محافظة السويس، إننا نقوم بالحضور والأفكار بكورنيش السويس للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، خاصة بعد التطوير الذي حدث بالكورنيش.

وأكد محمد، نوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر علي ما يحدث بالمحافظة من تطوير كبير.