اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 11:53 م
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:43 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب سائقان وميكانيكى، بإصابات مختلفة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى  بدائرة محافظة بنى سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أشرف يعقوب مدير المرفق بثلاثة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من مصطفي ع ا 27 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة الاباصيري مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفي ر ق 28 سنة، ومقيم سائق، بحى الغمراوي، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، رمضان ر ع 33 سنة، ميكانيكي، ومقيم بقرية بني هارون مصاباً بجرح قطعي بالاذن اليمني مع جروح وسحجات بالجسم.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

 


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