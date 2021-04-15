ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 5.
-الكوسة بـ 11.5 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5جنيهات.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 .
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 13.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5جنيه.
-اليوسفى بـ 9.5جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 27.
- البسلة بـ 8جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيه.
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