اليوم السابع
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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 15 أبريل 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية
كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 5.
-الكوسة بـ 11.5 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5جنيهات.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 .
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 13.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5جنيه.
-اليوسفى بـ 9.5جنيهات.
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 27.
- البسلة بـ 8جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيه.
 
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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