مطار أربيل العراقى: استئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها جراء الهجوم الصاروخى

أعلن أحمد هوشيار مدير مطار أربيل العراقي، استئناف الرحلات الجوية في المطار بعد تعليقها لوقت قصير نتيجة الهجوم الذي طال محيط المطار.
وقال هوشيار وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس إن تعليق الرحلات الجوية كان مؤقتًا بسبب الهجوم، وتم استئنافه بشكل طبيعي اليوم.
وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان قد أعلنت أمس أن هجوما على مطار أربيل الدولي تم بطائرة مسيرة دون طيار.
مطار أربيل العراقى: استئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها جراء الهجوم الصاروخىالخميس، 15 أبريل 2021 02:56 م
كردستان العراق - أرشيفية
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أعلن أحمد هوشيار مدير مطار أربيل العراقي، استئناف الرحلات الجوية في المطار بعد تعليقها لوقت قصير نتيجة الهجوم الذي طال محيط المطار.
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