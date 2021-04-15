اليوم السابع
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خالد صلاح
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مطار أربيل العراقى: استئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها جراء الهجوم الصاروخى

الخميس، 15 أبريل 2021 02:56 م
مطار أربيل العراقى: استئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها جراء الهجوم الصاروخى كردستان العراق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن أحمد هوشيار مدير مطار أربيل العراقي، استئناف الرحلات الجوية في المطار بعد تعليقها لوقت قصير نتيجة الهجوم الذي طال محيط المطار.
وقال هوشيار وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس إن تعليق الرحلات الجوية كان مؤقتًا بسبب الهجوم، وتم استئنافه بشكل طبيعي اليوم.
وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان قد أعلنت أمس أن هجوما على مطار أربيل الدولي تم بطائرة مسيرة دون طيار.


العراق

كردستان العراق

أحمد هوشيار

مطار أربيل العراقى

الهجوم على مطار أربيل

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