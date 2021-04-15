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مصر تدين بأشد العبارات التفجير الارهابى فى سوق شعبى بمدينة الصدر

الخميس، 15 أبريل 2021 05:19 م
مصر تدين بأشد العبارات التفجير الارهابى فى سوق شعبى بمدينة الصدر وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أودى بحياة عدد من الأشقاء العراقيين وأسفر عن إصابة عدد آخر من المدنيين الأبرياء.
 
 
 
وتُعرب مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين؛ مؤكدة وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة مواطنيه.

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