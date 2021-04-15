اليوم السابع
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شاهد برنامج سيدنا النبى.. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

الخميس، 15 أبريل 2021 10:08 ص
شاهد برنامج سيدنا النبى.. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر برنامج سيدنا النبى
كتب لؤى على

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يتناول برنامج" سيدنا النبى" للشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، كل يوم في شهر رمضان هذا العام هدي وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، بالإضافة إلى التذكير بالخير.
 
سنة اليوم "تعجيل الفطر".. يجب علينا أن نكون رحماء بأنفسنا..ربنا لا يحتاج أن يعذب الانسان نفسه يقول الله تعالى " مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ"، الله رحيم بالناس وهو من يطلب منهم أن يكونوا رحماء بأنفسهم .
 
وسنة اليوم هي تعجيل الفطر بمعنى عند بداية الآذان وقول المؤذن الله أكبر هنا يكون قد دخل الوقت فعليك كسر صيامك حتى ولو بتمرة فمن عجل الفطر فهو على خير ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، فليس من سنة الرسول تأخير الفطر فمن هديه الإمساك عن الطعام عند قول الله أكبر في صلاة الفجر والفطر عن قول المؤذن الله أكبر في صلاة المغرب .
 
 

مع المالكي

سيدنا النبى

تعجيل الفطر

شهر رمضان

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