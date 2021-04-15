اليوم السابع
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سقوط مستريح التسوق الشبكى فى الشيخ زايد

الخميس، 15 أبريل 2021 11:10 ص
سقوط مستريح التسوق الشبكى فى الشيخ زايد أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون.

 تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة و4 آخرين بقيام 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتحقيق أرباح  فى مجال التسوق الشبكى من خلال إحدى الشركات كائنة خارج البلاد، وإيهامهم بمنحهم أرباح مجزية، والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، ثم قاموا بالاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهم بإرتكاب الواقعة على النحو المشار  إليه، وقيامهم بترك محل إقامتهم هرباً من مُطاردة ضحاياهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الآخران .

 


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