تنفيذ 1105 أحكام قضائية وضبط قضيتى اتجار بالمخدرات و5 أسلحة متنوعة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، كذلك الهاربين من أحكام قضائية، وتم ضبط 7 قطع أسلحة متنوعة، وتم تنفيذ 1105 أحكام قضائية، وضبط قضيتى اتجار بالمواد المخدرة.

جاءت الحملة بإشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12، وفرد روسي محلي الصنع، و5 قطع أسلحة بيضاء، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 15 قرص تامول المخدر ومبلغ مالي 430 جنيها وهاتف محمول ومقص معدني حيازة عامل مقيم مركز المنشاة والسابق اتهامه فى قضايا ما بين مخدرات وتبديد، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط 90 لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى 90 جراما ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول حيازة عاطل، ومقيم قسم أول سوهاج، والسابق اتهامه في 5 قضايا سرقة حيوانات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1105" أحكام قضائية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 594 مخالفة مرورية، وفي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 138 مخالفة متنوعة.