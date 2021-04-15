اليوم السابع: اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ لمنظومة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ لمنظومة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ.. اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ عين ﺷﻤﺲ وإﻋﺎدة ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ والمحاور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ".

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