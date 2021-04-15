الرئاسة البولندية تمنح السفير حسام القاويش وسام الاستحقاق برتبة "قائد"

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منح الرئيس البولندي "إندجيه دودا"، السفير حسام القاويش وسام الاستحقاق برتبة "قائد" تقديراً للجهود الدؤوبة التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لمصر في وارسو، والتي أحرزت تقدماً مهماً في إطار تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الخميس/ أن السفير البولندي بالقاهرة أقام حفل استقبال بمقر السفارة لتقديم الوسام للسفير المصري، حيث جدد اعتزاز الجانب البولندي بما قام به القاويش من جهود إيجابية أثمرت عن تعزيز العلاقات في مجالات عديدة حققت المصالح الوطنية للبلديّن.

ومن جانبه، أعرب السفير حسام القاويش عن بالغ الامتنان والشكر للرئاسة البولندية على ذلك التقدير الهام للإنجازات التي تحققت بدعم من القيادة السياسية في مصر في ظل التقارب الكبير في وجهات النظر بين مصر وبولندا حول مختلف القضايا التي تحقق مصالح الشعبيّن والبلديّن الصديقيّن.