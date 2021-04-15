إكوادورية فى صدارة قوائم المطلوبين لدى الولايات المتحدة تسقط فى قبضة الإسبان

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة الإسبانية فى برشلونة امرأة هاربة معروفة باسم "لا سينيورا" وهى من أصل إكوادورى، مطلوبة فى الولايات المتحدة بتهمة الإتجار بالمخدرات، كعضو فى شبكة كانت تنوى إدخال 3400 كيلو جرام من الكوكايين إلى هذا البلد من كولومبيا.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن المرأة معروفة أيضًا باسم "لا جيفا" كانت لديها مذكرة توقيف دولية صادرة عن المنطقة الجنوبية لكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، حيث تتهم بأنها كانت مسؤولة عن إمداد السفن بالوقود والإمدادات الأخرى للسفن التي كانت تنوي معها الشبكة إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة، باتباع الطريق البحرى بين الإكوادور والمكسيك.

وبحسب الشرطة، كان لدى المنظمة التى كانت تنتمى إليها تلك المرأة أسطول من القوارب المحملة بالمخدرات تبحر دون علم، وكذلك قوارب الصيد، بما في ذلك سفينة تملكها المرأة المحتجزة الآن، وتلقت الشرطة الإسبانية رسالة عاجلة تطلب دعمها فى تحديد مكان واعتقال المشتبه به، والذي يُزعم أيضًا أنه مسؤول عن إبلاغ المنظمة بمغادرة السفن ومواقع نقاط الإمداد، وحدد الوكلاء المرأة في برشلونة ، حيث ألقي القبض عليها وذهبت إلى المحكمة بانتظار تسليمها.