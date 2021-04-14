اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة "نصاب القرن".. مدبر أكبر عملية احتيال استثمارى فى تاريخ أمريكا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 04:49 م
وفاة "نصاب القرن".. مدبر أكبر عملية احتيال استثمارى فى تاريخ أمريكا برنارد مادوف العقل المدبر لأكبر عملية احتيال استثمارى فى تاريخ الولايات المتحدة
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى برنارد مادوف، الذى يوصف بـ"العقل المدبر لأكبر عملية احتيال استثمارى فى تاريخ الولايات المتحدة"، اليوم الأربعاء. عن عمر ناهز الـ82 عاما، بحسب "سكاى نيوز" .

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصادر لم تذكر اسمها، قولها إن برنارد "يعتقد أنه توفى لأسباب طبيعية"،  وكان مادوف يقضى عقوبة بالسجن لمدة 150 عاما فى مركز رعاية تابع لسجن فيدرالى بولاية كارولاينا الشمالية، حيث كان يعانى من قصور كلوى، حسب ما ذكر أحد محاميه.

وكان مادوف قد اتهم بالاحتيال للاستيلاء على نحو 65 مليار دولار من أموال المستثمرين فى الصناديق الاستثمارية التى كان يديرها، ومن بين التهم التى أقر بها مادوف، فى عام 2009، الاحتيال والسرقة والحنث باليمين وغسيل الأموال.

واحتال برنارد مادوف على المستثمرين، من خلال خلق حسابات وهمية لإقناعهم بإمكانية تحقيق أرباح مرتفعة، بينما كان يقوم فى واقع الأمر بإعطائهم أرباحا من حسابات مستثمرين قدامى.

واستهدفت عمليات احتيال مادوف 37000 شخص فى 136 دولة على مدى 4 عقود، قبل أن يتم اعتقاله عام 2008.

 

 


وفاة برنارد مادوف

محتال القرن

أكبر عملية احتيال استثمارى

أمريكا

سجون أمريكا

أخبار أمريكا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة