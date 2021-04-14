هونج كونج تحظر الحملات الداعية لمقاطعة الانتخابات

وكالات

أعلنت حكومة هونج كونج حظر الدعوة لمقاطعة الانتخابات أو الإدلاء ببطاقات فارغة خلال الانتخابات، في إطار مساعى الصين لضمان أن يتولى الوطنيون تسيير المدينة، وينص أحدث تعديل للقانون الأساسى فى المدينة وهو أشبه بدستور صغير، أن "تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرعين، كما تراجع قوات الأمن تاريخ المرشحين، وكذلك فرض إجراءات تحظر تشجيع الآخرين على مقاطعة التصويت"، بحسب " روسيا اليوم".

وقالت حاكمة المدينة كارى لام: "سنضبط الأفعال التي تتلاعب وتخرب الانتخابات، ونحظر على أى شخص التحريض علانية على عدم التصويت أو وضع بطاقات خالية أو لاغية".

وأضافت: "لن يمنع القانون الناخبين من مقاطعة الانتخابات أو وضع بطاقات بيضاء، لكن سيتم حظر الحملات التي تحث الآخرين على المقاطعة خلال فترة الانتخابات".

بدورها، أكدت وزيرة العدل تيريزا شينج، أن "العقوبة القصوى للمخالفين ستكون السجن 3 سنوات".

وتم تمرير الإصلاح الراديكالي الجديد دون معارضة في البرلمان الصينى، لكن برلمان هونج كونج الذى لم يعد به أي معارض، مطالب الآن بتمرير عدد من القوانين لتلبية مطالب بكين.

وبموجب التدابير الجديدة سيرتفع عدد مقاعد المجلس التشريعي المحلي من 70 إلى 90، لكن سينتخب منهم 20 عضوا فقط، بعدما كان عدد النواب المنتخبين 35.