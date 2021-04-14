كل ما تريد معرفته عن أكبر صفقة عربات قطارات بضائع والجدول الزمنى لتوريدها

كتب رضا حبيشى

تعاقدت هيئة السكة الحديد لشراء أكبر صفقة عربات بضائع في تاريخها، تزامنا مع عملها على إنهاء إجراءات شراء 100 جرار جديدة لتدعيم قوة جر قطارات البضائع بالهيئة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين لتشغيلها في قطر قطارات البضائع، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن صفقة عربات البضائع الجديدة فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:



كم يبلغ عدد العربات التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد ضمن الصفقة؟

الصفقة تشمل 1000 عربة بضائع من طرازات مختلفة.



الجهة المصنعة لعربات الصفقة؟

السكة الحديد تعاقدت مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من أجل تصنيع وتوريد الـ 1000 عربة بضائع.



أبرز أنواع العربات التى ستضمها هذه الصفقة؟

صفقة عربات البضائع ستضم عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ تماشيا مع خطة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكة الحديد، كما ستضم عربات نقل للغلال، بالإضافة إلى 300 عربة كشف قلاب ستدخل الخدمة بالسكة الحديد لأول مرة في تاريخها ستكون بديلة ومماثلة لسيارات النقل الثقيل ذات القلاب، بجانب أنواع أخرى تتماشى مع البضائع التي تعتزم هيئة السكة الحديد التوسع في نقلها عبر القطارات ضمن خطة الدولة في التوسع في نقل البضائع بالقطارات سواء عبر شبكة السكة الحديد القائمة أو شبكة خطوط القطارات السريعة التي تعمل الدولة على تنفيذها.



ما تكلفة هذه الصفقة؟

تكلفة صفقة عربات البضائع تتخطى الـ 3.2 مليار جنيه.



الهدف من التعاقد على الصفقة؟

تأتى فى إطار خطة متكاملة لهيئة السكة الحديد لتطوير قطاع البضائع بها حتى 2030 ليساهم في وقف خسائر الهيئة وتحويلها إلى مرفق يحقق أرباح.



الجدول الزمنى لتوريد عربات الصفقة؟

مخطط توريد الصفقة بالكامل خلال 4 سنوات.