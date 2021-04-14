ضبط 5 متهمين باستدراج تاجر لإجباره على توقيع إيصالات أمانة ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص بينهم فتاة ببولاق الدكرور، لاتهامهم باستخراج تاجر وتصويره في أوضاع مخلة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لابتزازه بها في بولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر اتهم فيه فتاة باستدراجه إلى مسكنها بمساعدة 4 أشخاص، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.