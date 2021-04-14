صحيفة: انتشار الحمى الصفراء على الحدود مع البرازيل يثير القلق

فاطمة شوقى

انتشر فيروس الحمى الصفراء على الحدود البرازيلية مما أثار حالة من القلق لدى السلطات الارجنتينية ، التى بدأت تتخذ إجراءات وقائية خوفا من انتشار الفيروس داخل أراضيها، وأرسلت وفد صحى للتحقق من التطعيم ضد الحمى الصفراء وتطبيق الجرعات على أولئك الذين لم يتم تحصينهم.

من جهتها، طلبت وزارة البيئة في ميسيونس، إحدى البلديات الأرجنتينية التى تقع على الحدود مع البرازيل من حراس المنتزهات السيطرة على تجمعات القردة، وذلك بعد أن تم اكتشاف حالتين وفاة لقردين، وهما أول من يصاب بالفيروس، حسبما قالت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية.

تم إصدار التحذير من قبل وزارة الصحة بالارجنتين ، بعد نشر النشرة الوبائية لأمانة الصحة بولاية سانتا كاتارينا فى البرازيل ، في 7 أبريل ، والتي تشير إلى وجود وباء متطور فى عدة عينات - تؤكده الحمى الصفراء في بلدية بالما سولا البرازيلية ، على بعد 30 كيلومترًا من الحدود الأرجنتينية ، في ذروة منتزه بيناليتو الإقليمي.

في نهاية فبراير، أرسلت بالما سولا عينات من قردين تم العثور عليهما ميتين لأسباب غير معروفة في ساو جواو. وخلصت الدراسات التي أجرتها مديرية المراقبة الوبائية بولاية سانتا كاتارينا إلى أن الوفيات نجمت عن فيروس الحمى الصفراء.

وقال رئيس علم الأوبئة فى بالما سولا ، إديت سيرينو "منذ اليوم الذي تم فيه العثور على القردة ، عمل فريق الصحة كما لو كانت النتيجة إيجابية. تم تنفيذ العديد من الإجراءات ، مثل الزيارات المنزلية المعززة من قبل وكلاء الصحة وتم تطعيم أولئك الذين لم يتم تحصينهم بعد".

وشدد المسئول "ننصح جميع السكان بالتطعيم والرعاية التي يجب أخذها. وأضاف أن الاختبار الإيجابي تحقق الآن من انتشار الفيروس البري في بلديتنا. "نؤكد أن الحيوانات ليست الأشرار ، فهي تحذرنا من اقتراب الفيروس. بفضل هذه القرود ، تمكنا من اكتشاف أن لدينا حمى صفراء في بالما سولا. وهكذا تمكنا من تكثيف إجراءات الحماية والتوعية "

بين يوليو 2019 وسبتمبر 2020 ، أكدت ولايتا بارانا وسانتا كاتارينا حالات الإصابة بالحمى الصفراء في 348 قردًا ، بزيادة 180٪ عن الفترة 2018-2019. من هذا المجموع ، تم الإبلاغ عن 99 ٪ من الحالات من قبل ولايات جنوب البرازيل. حتى أن المرض أودى بحياة شخصين ، في كامبوريتش وإنديال.

حتى الآن في عام 2021 ، وفقًا لمديرية مراقبة الأوبئة في سانتا كاتارينا ، تم تسجيل 430 قردًا ميتًا: في 111 تم العثور على فيروس الحمى الصفراء وهناك 33 حالة أخرى قيد الدراسة لتحديد أسباب الوفيات.

في العام الماضي ، كان هناك وضع مشابه للوضع الحالي ، مع تنبيه من البرازيل للأوبئة الحيوانية. في حالة سان بيدرو ، تم إجراء عملية التجريف في حدائق المقاطعات والمنطقة الريفية في بيناليتو ، منطقة نويفا إسبيرانزا ، سان ميغيل ، سيميليرا ، يابوتي حتى بينال سيكو ، وكذلك إزميرالدا الأول والثاني وبيكادا أونيون وبوزو أزول.

يمكن ربط هذه المناطق بولاية بارانا بالبرازيل عبر الممرات الخضراء ، حيث ينتشر تداول قرود الكارايا الحمراء ، والكارايا السوداء ، وقرود الكاي ، والتي تمرض من لدغة الزاعجة ، كونها حراس المرض.

"في 2008/2009 كان لدينا أسوأ وباء للحمى الصفراء. ابتداءً من عام 2001 ، بدأ التطعيم ، لكن في عام 2011 بدأنا عمليات التحصين الجماعية في ميسيونس. وقال خورخي جوتيريز ، مدير المراقبة الوبائية بوزارة الصحة في ميسيونس ، "بالنسبة لنا ، مع تشاكو وفورموزا وكورينتس ، يعد هذا إلزاميًا ولكن في المقاطعات الأخرى يكون الحصول عليه اختياريًا".

ينتقل الفيروس عن طريق بعوضة ، وهي أيضًا ناقلة لحمى الضنك وأمراض أخرى مثل زيكا والشيكونغونيا ، ولها فترة حضانة من 3 إلى 6 أيام.

في المرحلة الأولى ، يعانى المريض من الحمى والصداع وآلام العضلات وفقدان الشهية والغثيان أو القيء. في المرحلة الثانية ، يسبب اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) ونزيف في الفم أو الأنف أو المعدة والبول الداكن.

ومن العواقب المحتملة لهذا المرض الفشل الكبدي والكليوي والنزيف وفشل جميع الأعضاء وحتى الموت.