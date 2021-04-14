سقوط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها علي مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق نجلتها بإحدى الجهات الحكومية زاعماً لها علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة " .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بصحة الواقعة وتبين قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين تمثل فى إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين ، وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية زاعماً مقدرته علي تعيين ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.