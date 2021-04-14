اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد حرص الحكومة والتزامها باستتباب الأمن

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:00 ص
رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد حرص الحكومة والتزامها باستتباب الأمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص الحكومة والتزامها باستتباب الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، واتخاذ السبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع والمهددات الأمنية بالسودان.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، فى بيان، أن البرهان التقى فى الجنينة فى غرب دارفور (غرب السودان)، شباب الأحياء المتضررة من الأحداث التى شهدتها مدينة الجنينة.

وأكد اللقاء على إيجاد الحلول الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الانفلاتات مستقبلا، لدعم وتعزيز التعايشى السلمي، والنسيج الاجتماعى بالولاية.

كما التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الحركات المسلحة بولاية غرب دارفور، وبحث اللقاء السبل الكفيلة بمعالجة المهددات الأمنية، والتحديات التى تواجه الولاية.

وشدد البرهان، على أهمية تعزيز وترسيخ دعائم التعايش السلمي، وبسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالولاية.

وأكد ضرورة التنسيق بين كافة المكونات والأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية و"قوات حركات الكفاح المسلح"، لتأمين الولاية وحماية المواطنين، وبسط سيطرتها وإقامة الارتكازات فى مواقع الأحداث للحد من الانفلاتات حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار.

وتفقد البرهان مواقع الأحداث التى شهدتها مؤخرا، مدينة الجنينة.

وقال الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية السوداني، فى تصريح صحفي، إن البرهان أصدر خلال الزيارة العديد من التوجيهات التى تهدف لبسط الأمن والاستقرار بولاية غرب دارفور.

 


رئيس مجلس السيادة السودانى

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استتباب الأمن بالسودان

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