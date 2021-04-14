اليوم السابع
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دعاء ثاني يوم رمضان.. اللهم وفقنى فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين

الأربعاء، 14 أبريل 2021 02:32 م
دعاء ثاني يوم رمضان.. اللهم وفقنى فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين دعاء
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع"، مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع بداية الشهر الكريم.
 
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:
 
"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَ جَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".

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