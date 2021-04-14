اليوم السابع
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خالد صلاح
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خطوات توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 14 أبريل 2021 04:00 ص
خطوات توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء

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حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، قواعد و الجدول الزمني لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين على الجهد المنخفض ، والذى يتميز بسرعة تنفيذ الطلب فى مدة زمنية أقصاها 17 يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وفيما يلي  البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمستثمرين:

1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر

2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة

3- اعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .

5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال.

7- الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوم.

 

 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى

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