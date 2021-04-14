خطوات توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين.. اعرف التفاصيل

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، قواعد و الجدول الزمني لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين على الجهد المنخفض ، والذى يتميز بسرعة تنفيذ الطلب فى مدة زمنية أقصاها 17 يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وفيما يلي البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمستثمرين:
1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة
3- اعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .
5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال.
7- الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوم.
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