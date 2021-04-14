اليوم السابع
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توزيع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام.. صور

الأربعاء، 14 أبريل 2021 10:14 ص
توزيع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام.. صور توزيع وجبات إفطار الصائمين
إيهاب محمد

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بتوزيع عدد من وجبات الإفطار على الصائمين المصلين والمعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام .

المسجد الحرام
المسجد الحرام

 

رواد المسجد الحرام
رواد المسجد الحرام

 

وقال مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعي خالد بن فهد الشلوي: "تم توزيع وجبات الإفطار على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام، وراعت عملية التوزيع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بحيث تم التوزيع على المصلين في أماكنهم تجنباً للزحام، حيث تحتوي الوجبات على تمرات وكمامة ومنديل معقم"، وفقا للحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر".

 

توزيع للافطاؤ
توزيع للافطار

تأتي هذه الجهود المبذولة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتنفيذاً لتطلعات ولاة الأمر.

 

توزيع شنطة للافطار
توزيع شنطة للافطار

 

توزيع شنطة للافطار
توزيع شنطة للافطار

 

توزيع طعام لافطار الصائمين
توزيع طعام لافطار الصائمين

 

توزيع تمر
توزيع تمر

 

توزيع تمر للافطار
توزيع تمر للافطار

 

توزيع تمر على المعتمرين
توزيع تمر على المعتمرين

 

توزيع تمر على الصائمين
توزيع تمر على الصائمين

في سياق اخر، قام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بوضع الطيب على الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم بدهن العود الفاخر في اليوم الأولى لشهر رمضان المبارك، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورة لتطييب السديس للحجر السود بدهن العود.

وحرصت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى "وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" سورة الحج: 26، وقوله سبحانه، "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ" سورة الحج: 32.

 


وجبات إفطار الصائمين

المسجد الحرام

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عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

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