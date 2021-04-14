تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه.
-البصل الأبيض 4.5 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
-الكوسة بـ 11.5 جنيه.
-الجزر بـ 5.5جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
- الفلفل الألوان 30 جنيهاً
- الليمون بـ 27.7 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 13 جنيها
- التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 9.5 جنيه.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 27 جنيهاً
- البسلة بـ 8 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالأربعاء، 14 أبريل 2021 12:00 م
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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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