اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:36 م
خالد صلاح
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بنجلادش تدعو ماليزيا للمساهمة في حل قضية لاجئي الروهينجيا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:49 م
بنجلادش تدعو ماليزيا للمساهمة في حل قضية لاجئي الروهينجيا لاجئو الروهينجا - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت بنجلادش عن أملها من أن تلعب ماليزيا دورا فعالا في دفع قضية لاجئي الروهينجيا إلى الأمام داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا ،و مساعدة بنجلادش في التوصل إلى حل دائم لهذە الأزمة الإنسانية.
جاء ذلك في خطاب لسفير بنجلادش لدى ماليزيا مد جلام ساروار،خلال برنامج محاضرة السفیر الدولي الذي نظمته جامعة التكنولوجیا المالیزیة ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الماليزية ، اليوم الأربعاء ، موضحا أن مالیزیا واحدة من البلدان التي استجابت على الفور لدعوة بنجلادش إلى المساعدة خلال الأسابیع الأولى من أزمة الروھینجیا في عام 2017م .
وأضاف أن مالیزیا أیضا كانت مؤیدة معتمدة لبنجلادش بشأن ھذه القضیة في مختلف الاجتماعات الدولیة، بما في ذلك في مؤتمر قمة رابطة دول جنوب شرقي آسیا (آسیان) والجمعیة العامة للأمم المتحدة .
و أعرب عن أمله أن تواصل مالیزیا ضغطھا السیاسي على میانمار حتى تھیئ بیئة مواتیة في ولایة راخین الشمالیة لضمان إعادة لاجئي الروھینجیا إلى دیارھم في میانمار في أقرب وقت " .
و أشار السفير أن بنجلادش تستضیف أكثر من 1.1 ملیون لاجئ مسلم من الروھینغیا كانوا فارین من العنف في میانمار في عام 2017م


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