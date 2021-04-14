بلاغ يتهم شاب بإشعال النار فى والده ووالدته بالدقهلية قبل الإفطار

الدقهلية شريف الديب

أشعل شاب بقرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية النيران فى والده ووالدته أول يوم رمضان قبل الإفطار، حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي الطوارئ بالمنصورة، بوصول إسماعيل ع ع م 59 سنة المحول من مستشفى نبروة، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في أجزاء متفرقة من الجسم، وزوجته صباح ع ع بحروق الوجه الذراعين والساقين بحروق سطحية.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤالهما اتهموا نجلهم بقيامه بسكب مادة بترولية عليهم وإشعال النيران فيهما، بسبب خلافات عائلية بينهم قبل الإفطار.