الكرملين: ندرس المقترح الأمريكى لعقد ِقمة تجمع الرئيس بوتين ونظيره بايدن

كتب وكالات

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه سيدرس المقترح الأمريكي، بشأن عقد قمة تجمع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن.

بدوره، وجه يان غاماتشيك، النائب الأول لرئيس الحكومة التشيكية ووزير الخارجية بالنيابة، سفيرى التشيك لدى موسكو وواشنطن بعرض عاصمة بلاده مكانا لإجراء قمة بوتين - بايدن المحتملة.

وكتب غاماتشيك على صفحته فى "تويتر": "استجبت لإفادة الرئيس (الأمريكى جو) بايدن الذى اقترح إجراء لقاء شخصى مع الرئيس (الروسى فلاديمير) بوتين على أراضى دولة ثالثة، ووجهت سفيرينا فى كل من واشنطن وموسكو بعرض براغ التى سبق أن استضافت قمة أوباما مدفيديف مكانا محتملا لهذا اللقاء".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مكتب الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو استعداد فنلندا لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسى والأمريكي.

من جانبه، أكد الكرملين أنه سيدرس اقتراحا لعقد قمة بايدن - بوتين، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أى تفاصيل تخص القمة المحتملة.

وخلال اتصاله الهاتفى مع بوتين، أمس الثلاثاء، طرح بايدن فكرة عقد قمة روسية أمريكية على أراضى دولة ثالثة "لمناقشة كافة القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وروسيا" حسب بيان صدر عن البيت الأبيض.