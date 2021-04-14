الكرملين : الحديث عن تفاصيل قمة بين بوتين وبايدن سابق لأوانه

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل القمة المحتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، موضحا أنه اقتراح جديد سيتم دراسته ومناقشته بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية.
وأضاف بيسكوف - في تصرح اليوم الأربعاء - أن الزعيمين اتفقا على أن موضوع مثل هذا سيتم مناقشته بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي لم يتطرقا خلال اتصالهما الهاتفي أمس /الثلاثاء/ إلى موضوع المعارض الروسي الكسي نافالني.
الكرملين : الحديث عن تفاصيل قمة بين بوتين وبايدن سابق لأوانهالأربعاء، 14 أبريل 2021 11:36 ص
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل القمة المحتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، موضحا أنه اقتراح جديد سيتم دراسته ومناقشته بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
بايدن يؤكد التزام أمريكا الثابت تجاه أوكرانيا خلال اتصال هاتفى مع بوتينالثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:17 م
واشنطن بوست: خطة بايدن الاقتصادية تزيد انقسام الحزبين الجمهورى والديمقراطىالسبت، 10 أبريل 2021 01:46 م
بايدن والسيدة الأولي ينعيان الأمير فيليب: كرس حياته لخدمة المملكة المتحدةالجمعة، 09 أبريل 2021 08:00 م
بايدن وماكرون وأوباما ينعون الأمير فيليب ويبعثون مواساتهم للعائلة المالكةالجمعة، 09 أبريل 2021 07:42 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة