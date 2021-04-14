اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:06 م
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الكرملين : الحديث عن تفاصيل قمة بين بوتين وبايدن سابق لأوانه

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:36 ص
الكرملين : الحديث عن تفاصيل قمة بين بوتين وبايدن سابق لأوانه المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
أ ش أ

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل القمة المحتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، موضحا أنه اقتراح جديد سيتم دراسته ومناقشته بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية.
وأضاف بيسكوف - في تصرح اليوم الأربعاء - أن الزعيمين اتفقا على أن موضوع مثل هذا سيتم مناقشته بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي لم يتطرقا خلال اتصالهما الهاتفي أمس /الثلاثاء/ إلى موضوع المعارض الروسي الكسي نافالني.


روسيا

الكرملين

قمة بايدن بوتين

أمريكا

أمريكا وروسيا

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