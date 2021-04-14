الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين ويندى شيرمان بمنصب نائبة وزير الخارجية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكى على تعيين ويندى شيرمان في منصب نائبة وزير الخارجية، بحسب وسائل إعلام غربية، وعلق وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، على قرار المجلس، قائلاً: "تهانينا لصديقتى العزيزة، ويندى شيرمان، على تعيينها نائبة. نحن جميعًا جيدون مثل الفريق الذى نحيط أنفسنا به، ويسعدني انضمامك إلينا".
يذكرأن، عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عين ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأمريكيين في اتفاق إيران النووي، في منصب نائب وزير الخارجية في إدارته المقبلة،وشيرمان، التي ستصبح شخصية رقم 2 في خارجية أنتوني بلينكن المقبلة، دبلوماسية مخضرمة، وكانت قد شغلت منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في إدارة باراك أوباما في وزارة خارجية جون كيري (2013-2017).
يعود لها الكثير من الفضل من الشق الأمريكي في التوصل للاتفاق النووي الإيراني عام 2015، وعملت حتى الآن كمستشار أول في مجموعة "أولبرايت ستونبريدج" للعلاقات العامة، وهي الشركة نفسها التي عملت فيها ليندا توماس جرينفيلد، التي اختارها بايدن لتكون سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أيضا.
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