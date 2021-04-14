السجن المشدد 5 سنوات لصاحب معرض سيارات وسائق لحيازتهما هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة سائق وصاحب معرض سيارات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 6348 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنفيذا لإذن النيابة العامة من ضبط "عبد الحليم ك م ال" 27 سنة سائق، مقيم مركز طنطا، و"جاسر م ال" 43 سنة صاحب معرض سيارات، ومقيم شربين الدقهلية، بحوزتهما أسطوانة هيروين وزنت 555 جرام بقصد الإتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وقدمته النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.