الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس

وقال قرار وزير التعليم العالى المنشور اليوم الأربعاء فى الجريدة الرسمية، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 پشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولائحته التنفيذية وعلى موافقة مجلس جامعة عين شمس بتاریخ 2020/7/27 وعلى موافقة لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات بالوزارة، وعلى ما عرضه الدكتور نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمي صدر القرار

وتنص المادة الأولى على أنه "تنشأ حاضنة تكنولوجية بجامعة عين شمس تحت مسمى حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس"، ويكون مقرها داخل مركز الابتكار وريادة الأعمال بالمدينة الجامعية - طلبة، جامعة عين شمس.

المادة الثانية تهدف الحاضنة إلى تطوير النظم المختلفة بمجالات السوق المتعددة من خلال دعم الابتكار لإحداث التكامل والاندماج العميق؛ التخصصات المختلفة لتعزيز الكفاءة والاعتمادية و الحماية ، وذلك لرفع مستوى الكفاءة والإبداع والابتكار علی المستوى المحلي والعالمي.

ونصت المادة الثالثة على أن يجوز للحاضنة أن تقدم كل أو بعض الأنشطة والخدمات التالية وفقا لفرص التمويل والموارد المتاحة في كل مرحلة زمنية كما أنه يمكن الاستعانة بفريق عمل الحاضنة أو بوحدات مشابهة بجامعة عين شمس لتقديم بعض ما يلي من خدمات:

( 1 ) الأنشطة العامة والأنشطة التوعية الخاصة بخدمات الحاضنة ومجال عمل الحاضنة :

التفاعل والتواصل مع الجهات الصناعية ذات الصلة بتخصص الحاضنة .. طباعة المطبوعات و عمل موقع إلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الحاضنة للجهات ذات الصلة بتخصص الحاضنة.

( ب ) أنشطة ما قبل الاحتضان للجهات المستفيدة : التعاون مع الجهات ذات الصلة بتخصص الحاضنة لتحديد المشكلة الفنية المراد حلها من الحاضنة والمتطلبات الفنية والمالية و الزمنية للوصول الهدف المنشود من الجهة الصناعية مع تحديد آليات واضحة لقياس تحقيق الأهداف كليا أو جزئيا .

صياغة اتفاق عدم الإفصاح عن التفاصيل الفنية والمالية بين الجهات الصناعية وإدارة الحاضنة

وضع استراتيجية للعمل على إيجاد حل للمشكلة الفنية التي تشتكي منها الجهة المشتركة .

تحديد نسب حقوق الملكية الفكرية - طبقا لسياسة الحاضنة فيما يخص الملكية الفكرية - بين شركاء التنفيذ الجهة الصناعية - الجامعة | المركز الباحثين ) ، وتحديد قيمة هذه الحقوق أدبيا أو ماديا في حالة تحقيق أهداف الجهة الصناعية كليا أو جزئيا .

صياغة عقود الاتفاق التفصيلية بين الجهة الصناعية و إدارة الحاضنة

( ج ) أنشطة ما قبل الاحتضان لأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين :

1- تنظيم سمينارات وورش عمل لتحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب على الابتكار والمشاركة في أعمال الحاضنة .

2 - تنظيم مسابقات في التطوير والابتكار ذات صلة بتخصص الحاضنة.

3 - منح جوائز للمشروعات الطلابية المبتكرة ذات صلة بتخصص الحاضنة .

4 - التقييم المبدئي للجدوى الفنية لفكرة أو نموذج أولى

5- التقييم المبدئي الجدوى المالية ( بما في ذلك دراسة تسويقية مبدئية ) الفكرة أو نموذج أولى.

6 - التواصل مع وجذب أفراد الأعمال والبحث العلمي .

7 - صياغة اتفاق عدم الإفصاح عن التفاصيل الفنية والمالية بين إدارة الحاضنة وأصحاب فكرة مبتكرة اجتازت التقييم الفني و المالي والمبدئي.

8 - تحديد نسب حقوق الملكية الفكرية - طبقا لسياسة الحاضنة فيما يخص الملكية الفكرية - بين شركاء التنفيذ ( الجهة الصناعية - الجامعة | المركز - الباحثين ) وتحديد قيمة هذه الحقوق أدبيا أو ماديا في حالة تحقيق أصحاب الفكرة وشركاء التنفيذ و - صياغة عقود الاتفاق التفصيلية وإدارة الحاضنة .

د/ أنشطة الاحتضان للجهات المستفيدة

1 - توفير أماكن العمل المشتركة للعصف الذهني و المشاركة الفعالة

2 - توفير المساحات المعملية اللازمة والإمكانات الفنية من خلال الورش والمعدات

3 - توفير الخبرات العلمية والفنية ( أساتذة - باحثين - فنيين ) .

4 - توفير خدمات بيت التصميم من خبرات في تطوير نظم المعلومات والتصميم الميكانيكي / الكهربي / الإلكتروني لتحويل الأفكار إلى نماذج صناعية قابلة للتنفيذ .

( ه‍ ) أنشطة الاحتضان الأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين

1 - المتابعة الفنية و الإدارية والمالية للمشاريع البحثية والأفكار والشركات الناشئة المحتضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة.

2 - عقد الندوات والدورات التدريبية بهدف زيادة المعلومات والخبرات في تخصص الحاضنة.

3 - تقديم أو المشاركة بنسبة في توفير الدعم المادي والعيني اللازم أو فكرة واعدة .

4 - تقديم دعم فني و تقني للأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة .

5 -توفير المساحات اللازمة بالمعامل أو الورش المتخصصة المرتبطة بمجال عمل الحاضنة.

6 - تسهيل إجراءات الإعفاءات الجمركية لأجهزة المشاريع البحثية طبقا لقانون حوافز العلوم و التكنولوجيا و الابتكار رقم 23 لسنة 2018.

7- توفير مساحات إدارية مجمعة تضم عدد من المكاتب الخدمة الحاضنة التكنولوجية ومجهزة بخدمة اتصال الشبكة المعلومات.

8 - توفير غرفة اجتماعات يمكن حجزها لبعض الوقت .

9 - التمويل من خلال التواصل مع وجذب أفراد وجهات الاستثمار في المشاريع البحثية والأفكار الواعدة والشركات الناشئة.

( و ) أنشطة ما بعد الاحتضان للجهات المستفيدة : - 1 -دراسة الجدوى الفنية والمالية للاحتضان من خلال تحليل أثر الاحتضان على الجهة المستفيدة ( مثل : تحسين المواصفات الفنية ، زيادة الأرباح )

2 - دعم صياغة وتسجيل براءات الاختراع .

( ز ) أنشطة ما بعد الاحتضان لأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين

1 - وحدة دعم صياغة تسجيل براءات الاختراع .

2 التسويق من خلال وحدة للتفاعل والتواصل مع الجهات ذات الصلة obrang بتخصص الحاضنة

3 - التسويق من خلال وحدة التواصل مع وجذب أفراد وجهات الاستثمار في البحث العلمي .

4 - تقديم خدمات الإدارة والتوظيف والمحاسبة للشركات الناشئة .

5 - الاستشارات الهندسية والقانونية و التجارية للشركات الناشئة

6 - تقديم خدمات حجز مادة مكاتب و أماكن عمل الشركات الناشئة .

المادة الرابعة ) يشكل إدارة الحاضنة من :

1 - مجلس إدارة الحاضنة .

2 - المدير التنفيذي للحاضنة .

3 - جهاز الدعم الفني والإداري .

ونصت المادة الخامسة تلتزم جامعة عين شمس باستيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا لمزاولة الأنشطة المزمع سمارستها داخل الحاضنة . المادة السادسة على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

المادة السابعة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.