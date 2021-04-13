مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الأوسطى بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم، بالطريق الأوسطى بالشرقية تجاه نفق العبور، وتم نقل الجثتين بمعرفة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "هشام محمود عبد الوهاب محمد" 52 عاما، مقيم الزقازيق، و"خالد على السيد علي" 52 عاما مقيم الزقازيق، متوفيان نتيجة حادث تصادم بالطريق الأوسطى.

وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى، بالطريق الأوسطى تجاه نفق العبور، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.