كنت ضابطا.. شاهد قصة نصاب استغل تشابه اسمه مع مسئول للاستيلاء على قطعة أرض (فيديو)

إعداد بهجت أبو ضيف

خلال أولى حلقات برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يروى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد السابق، تفاصيل إحدى الجرائم التي ما زالت عالقة بذهنه، رغم مرور سنوات طويلة على أحداثها، وهي جريمة انتحال نصاب محترف، لصفة مسئول بجهة سيادية، مستغلا تشابه اسمه الرباعي مع المسئول رفيع المستوى، واستيلائه على قطعة أرض بمنطقة الزمالك في القاهرة، مملوكة لشخص أجنبي غادر مصر منذ سنوات طويلة، بواسطة تزوير الأوراق الخاصة بملكيتها بمشاركة أشخاص آخرين.

المتهم قبل القبض عليه، حاول تهديد اللواء محمد قاسم، عندما كان ضابط بإدارة مباحث الأموال العامة، مدعيا بالمخالفة للحقيقة عمله بجهة سيادية، إلا أن التحريات كشفت كذب ادعائه، وتم القبض عليه وإحباط مخططه في الاستيلاء على قطعة الأرض باهظة الثمن.