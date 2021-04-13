اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كنت ضابطا.. شاهد قصة نصاب استغل تشابه اسمه مع مسئول للاستيلاء على قطعة أرض (فيديو)

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:25 م
كنت ضابطا.. شاهد قصة نصاب استغل تشابه اسمه مع مسئول للاستيلاء على قطعة أرض (فيديو) اللواء محمد قاسم
إعداد بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال أولى حلقات برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يروى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد السابق، تفاصيل إحدى الجرائم التي ما زالت عالقة بذهنه، رغم مرور سنوات طويلة على أحداثها، وهي جريمة انتحال نصاب محترف، لصفة مسئول بجهة سيادية، مستغلا تشابه اسمه الرباعي مع المسئول رفيع المستوى، واستيلائه على قطعة أرض بمنطقة الزمالك في القاهرة، مملوكة لشخص أجنبي غادر مصر منذ سنوات طويلة، بواسطة تزوير الأوراق الخاصة بملكيتها بمشاركة أشخاص آخرين.

المتهم قبل القبض عليه، حاول تهديد اللواء محمد قاسم، عندما كان ضابط بإدارة مباحث الأموال العامة، مدعيا بالمخالفة للحقيقة عمله بجهة سيادية، إلا أن التحريات كشفت كذب ادعائه، وتم القبض عليه وإحباط مخططه في الاستيلاء على قطعة الأرض باهظة الثمن.

 

 


كنت ضابطا

انتحال صفة

تزوير

استيلاء على ارض

نصب وتزوير

جرائم نصب

تشابه اسماء

جرائم تزوير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الثالث على الثانوية لـ"تليفزيون اليوم السابع": مصدقتش وكنت فاكر تشابه أسماء

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 03:08 م

تشابه العناوين سرقة ولا تشابه الأسماء.. وما سبب أزمة تكرار العناوين

الأحد، 27 أكتوبر 2019 09:00 م

خطوات هامة لإثبات براءتك عند تشابه أسمك مع متهم

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:00 ص

قلقان من القبض عليك لتشابه الأسماء.. تعرف على إجراءات الداخلية لتفادى الواقعة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:30 ص

مجلس الدولة يلغى قرار التحفظ على أموال مواطن تشابه اسمه مع إخوانى

الأحد، 20 مايو 2018 07:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة