عروض قتالية تظهر احترافية رجال الشرطة فى الاحتفال بيوم المجند.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

أقيم بمقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن الإحتفال بيوم المجند 2021، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

تضمن الاحتفال بعض العروض التى تعكس مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون وتساهم فى إكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى .

وشمل الاحتفال استعراض الأهداف الاستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى، وما تم إنجازة فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب إستعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.