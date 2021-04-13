اليوم السابع
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ضبط 70 جهاز لفك القنوات الفضائية المشفرة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:09 م
ضبط 70 جهاز لفك القنوات الفضائية المشفرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الدقهلية) بإدارة المحل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "غير مصرح بتداولها" بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه، وتم التقابل مع أحد الأشخاص بالمحل وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (70 جهاز ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة).
 
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصنفات

حملات امنيه

الفضائيات المشفرة

فك الشفرات

القنوات الفضائية

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